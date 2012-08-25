В Киеве BMW врезался в столб: 5 жертв

25 августа в Голосеевском районе Киева по адресу Столичное шоссе, 21 произошло ДТП: автомобиль BMW во время движения столкнулся с электроопорой.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и 2 пассажира погибли на месте, еще 2 пассажира от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи.

Спасатели с помощью гидроинструмента изъяли пять человек из искореженного автомобиля. По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.