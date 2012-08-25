В Киеве BMW врезался в столб: 5 жертв
19:50, 25 августа 2012Разное
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Пять человек изъяли из искореженного автомобиля.
Страшное ДТП в Киеве
25 августа в Голосеевском районе Киева по адресу Столичное шоссе, 21 произошло ДТП: автомобиль BMW во время движения столкнулся с электроопорой.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и 2 пассажира погибли на месте, еще 2 пассажира от полученных травм скончались в карете скорой медицинской помощи.
Спасатели с помощью гидроинструмента изъяли пять человек из искореженного автомобиля. По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.
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