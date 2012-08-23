Липы на Крещатике засохли, теперь снова будут каштаны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Михаила Царенко.

«Специалисты заменят сухостойные деревья каштанами мясокрасными «Бриоти», которые не повреждаются каштановой минирующей молью. Уже сегодня были начаты работы по сносу сухостойных лип», – отметил М.Царенко.

По его словам, вопрос о замене лип каштанами был поддержан на заседании комиссии по наработке предложений по улучшению состояния зеленых насаждений на Крещатике.

«Снос сухостойных деревьев проводился на основании акта обследования, согласованного в установленном порядке», – добавил гендиректор «Киевзеленстроя».

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Как напомнили в КГГА, липы на Крещатике были высажены в 2007 году. По информации специалистов, из-за большой техногенной нагрузки и чрезмерной загазованности воздуха, засоления почвы, нарушения водного и питательного баланса, ухудшения аэрации почвы вследствие ее уплотнения и тому подобного значительное количество лип утратили свою декоративную привлекательность, а около 70 деревьев вообще засохли.