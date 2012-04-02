От балканской моли больше всего страдают киевские каштаны

Об этом УНИАН сообщили в коммунальном предприятии «Зеленстрой».

Согласно информации руководителя предприятия Владимира Брайко, рекомендации по эффективной защите каштанов разработаны на основе научно-практических исследований, выполненных Украинской лабораторией качества и безопасности продукции АПК совместно с Украинской ассоциацией «Укрзеленстрой».

«В Чернигове растет около 3 тысяч каштанов. Для их спасения от вредителей будут использоваться методы, которые не угрожают жизнедеятельности людей, окружающей среде и животному миру», - сказал В.Брайко. Он объяснил, что в первую очередь специалисты «Зеленстроя» будут проводить работы по санитарной обрезке деревьев, сбору и утилизации опавших листьев. Кроме того, планируют использовать других насекомых, которые уничтожают балканскую моль, и феромонные ловушки, при попадании на которые будут погибать самцы моли.

В.Брайко также заметил, что балканская моль распространилась почти по всей Европе, из-за неё листья каштанов начинают сохнуть еще летом. Скорость ее распространения составляет 100 километров в год.

«Из украинских городов от моли больше всего страдает Киев, но попытаться уничтожить вредителя сначала попробуют в Чернигове», - подчеркнул он.

Согласно предварительным подсчетам, стоимость лечения одного дерева в областном центре Черниговщины составит 220-250 грн.