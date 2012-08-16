Азаров побывает на Сорочинской ярмарке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после открытия Сорочинской ярмарки сообщил губернатор области Александр Удовиченко.

По его словам, руководство области планирует показать премьер-министру предприятие «Миргородкурорт» и ознакомить с оздоровительно-курортной базой региона. Также Н.Азаров посетит предприятия Агропромышленного комплекса области и Сорочинскую ярмарку.

«На Сорочинской ярмаке премьер-министр будет впервые. На Сорочинской ярмарке мы покажем Н.Азарову наши достижения в промышленности и в сельском хозяйстве», - сказал А.Удовиченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области официально открылась Национальная Сорочинская ярмарка. В этом году заявку на участие в ярмарке подали около 1400 участников. На ярмарке широко представлены продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь, сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда. Впервые в этом году организован целый городок мастер-классов «Сорочинская мастерская», которых ожидается более 20.