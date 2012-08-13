В ДТП в Хмельницкой области один человек погиб, пятеро травмированы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, на 87-м километре автодороги Гуков – Дунаевцы - Могилев-Подольский водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Fiat Doblo.

В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen погиб на месте происшествия, а водитель и еще два пассажира этого же автомобиля, а также водитель и пассажир автомобиля Fiat получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в Новоушицкую райбольницу. Среди травмированных – 12-летний ребенок.