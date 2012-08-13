Гаишники на патрульной машине сбили 6-летнюю девочку
19:24, 13 августа 2012Разное
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Под колеса патрульной машины ГАИ попала 6-летняя девочка.
Расследованием ДТП занимаются органы прокуратуры
Как сообщают в пресс-службе облуправления ГАИ, ЧП произошло около 19.00 в частном секторе Терновки, что на Днепропетровщине, пишет "Сегодня".
По версии милиции, во время дежурства экипаж патрульной «Лады Самары» ехал по ул. Харьковской, как вдруг на дорогу из-за кустов сирени выбежала девочка, игравшая неподалеку. Из-за внезапности водитель не успел среагировать и затормозить.
У 6-летней пострадавшей врачи обнаружили сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и переломом бедра. Ее доставили в детскую областную больницу. В связи с тем, что за рулем был милиционер, расследованием ДТП занимаются органы прокуратуры
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