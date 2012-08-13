Свадебный кортеж попал в ужасное ДТП: погибла 18-летняя дружка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел во время дождя. Молодожен, который управлял автомобилем «Мицубиси», не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате аварии 18-летняя девушка, которая ехала с ним в машине и была одной из дружек, погибла на месте происшествия. Водитель и видеооператор свадьбы, который также был в машине, с повреждениями разной степени тяжести госпитализированы в Бучачскую центральную районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был задействован дежурный караул районного управления МЧС.