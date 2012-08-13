В Запорожской области Honda врезалась в автобус с российскими туристами

В Запорожской области автобус с 39 гражданами России попал в ДТП.

Об этом сообщает ТСН.ua.

На трассе Москва-Симферополь между населенными пунктами Новобогдановка и Спасское в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись Honda и BMW. От удара Honda выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с рейсовым автобусом Kia Granbird, в котором ехали с отдыха 39 граждан России.

Удар был такой страшной силы, что спасателям пришлось вырезать водителей и пассажиров из разбитых автомобилей. Водитель Honda скончался в реанимационном отделении больницы Мелитополя. Его пассажир и водитель BMW находятся в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.