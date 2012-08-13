В Запорожской области Honda врезалась в автобус с российскими туристами
13:13, 13 августа 2012Разное
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На трассе Москва-Симферополь столкнулись две легковушки, одна из них вылетела на встречную и врезалась в автобус с россиянами.
Авария произошла на трассе Москва-Симферополь
В Запорожской области автобус с 39 гражданами России попал в ДТП.
Об этом сообщает ТСН.ua.
На трассе Москва-Симферополь между населенными пунктами Новобогдановка и Спасское в Мелитопольском районе Запорожской области столкнулись Honda и BMW. От удара Honda выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с рейсовым автобусом Kia Granbird, в котором ехали с отдыха 39 граждан России.
Удар был такой страшной силы, что спасателям пришлось вырезать водителей и пассажиров из разбитых автомобилей. Водитель Honda скончался в реанимационном отделении больницы Мелитополя. Его пассажир и водитель BMW находятся в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.
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