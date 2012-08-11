Audi попала под электричку
02:21, 11 августа 2012Разное
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Во Львовской области электропоезд Львов-Моршин столкнулся с легковым автомобилем «Audi A6».
Как сообщили УНИАН в подразделении связей с общественностью УМВД Украины на Львовской железной дороге, авария произошла на переезде станции «Николаев-Днестровский» в Николаевском районе.
Установлено, что 43-летний водитель легкового автомобиля, несмотря на звуковые и предупредительные сигналы и закрытый шлагбаум выехал на железнодорожный переезд, где в него въехал электропоезд.
По информации железнодорожников, задержка движения электропоезда составляла 30 мин.
Потерпевших и травмированных нет. Ведется следствие.
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