"Генерал СБУ" попался на пьяной драке с квартирантом

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, задержанный, 53-летний мужчина, рассказал, что самостоятельно изготовил удостоверение. Задержали мужчину во время драки с квартирантом.

Как отмечают в милиции, мужчины сначала распивали спиртные напитки, а затем не сошлись на сумме аренды, в результате чего началась драка.

Владелец квартиры, который вызвал работников милиции, сказал, что является высокопоставленным должностным лицом, и продемонстрировал им удостоверение генерал-майора СБУ. Правоохранители выяснили, что оно фальшивое и отправили «генерал-майора» в райотдел.

В милиции задержанный признался, что изготовил это удостоверение для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Также милицией установлено, что ранее задержанный мужчина представлялся майором милиции, и развлекал львовян и гостей города в караоке-кафе.