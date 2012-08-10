Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика
22:59, 10 августа 2012Разное
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Во Львовской области пять человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, авария произошла 9 августа поздно ночью на дороге Киев-Чоп в Пустомитовском районе.
По информации ГАИ, 25-летний водитель микроавтобуса, житель Ивано-Франковской области, поворачивая налево, не пропустил грузовик DAF, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пострадали пять пассажиров микроавтобуса, жители Прикарпатья.
Потерпевшие госпитализированы.
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