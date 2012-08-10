На депутата, который устроил ДТП и сбежал, завели дело

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, после ДТП правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал УНИАН, в четверг вечером (9 августа) около 18 часов на трассе Черновцы-Стрый депутат совершил ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Начато следствие. Прокуратура не сообщает фамилию депутата и его партийность.