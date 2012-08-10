Депутат устроил ДТП и сбежал: пять человек - в больнице
11:22, 10 августа 2012Политика
6314 0
Депутат Ивано-Франковского городского совета совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
В результате аварии пострадали пять человек
Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, в четверг вечером около 18 часов на трассе Стрый-Черновцы депутат Ивано-Франковского городского совета совершил ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. В данный момент правоохранители проводят проверку.
Фамилию депутата прокуратура не сообщает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter