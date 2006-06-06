Музыка Моцарта улучшает зрение

Прослушивание «Сонаты для двух фортепиано» Вольфганга Амадея Моцарта способствует улучшению зрения у пациентов с глаукомой и неврологическими расстройствами зрительной функции.

К таким выводам приходят бразильские ученые, опубликовавшие отчет о своем эксперименте в British Journal of Ophthalmology.

В эксперименте приняли участие 60 пациентов, страдающих нарушениями зрения различного происхождения. Половина участников готовилась к автоматизированному исследованию поля зрения под музыку Моцарта, тогда как остальные ожидали начала тестирования в полной тишине.

Автоматизированное исследование поля зрения - распространенный метод оценки состояния зрительных функций. В ходе исследования белая фигура проецируется на белый фон, и испытуемый должен подать сигнал в тот момент, когда очертания изображения станут ему отчетливо видны.

Группы участников эксперимента были примерно одинаковы по возрастному, половому и этническому составу. Никто из них раннее не проходил процедуры автоматизированного исследования поля зрения.

Пациенты, ожидавшие начала теста под музыку Моцарта, лучше фокусировали зрение и справлялись с заданием значительно быстрее, чем те, кто готовился к тестированию в тишине. Этот благотворный эффект, однако, продолжался не более десяти минут.

По мнению бразильских ученых, полученные ими результаты дают основания предположить, что музыка Моцарта положительно влияет на функции пространственно-временного восприятия, а также, возможно, увеличивает скорость обработки визуальной информации в головном мозге человека.

Благотворное влияние музыки великого австрийского композитора на состояние здоровья и способности слушателей уже не раз отмечалось учеными и даже получило название «эффекта Моцарта». В ходе предыдущих исследований было обнаружено, что произведения Моцарта повышают способности к математике и успеваемость учащихся в целом, а также вызывают ускоренное развитие головного мозга ребенка в утробе матери.

Лента.ру