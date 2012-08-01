В России разбился автобус с украинцами
23:31, 01 августа 2012Разное
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В Опочецком районе Псковской области микроавтобус Mercedes с гражданами Украины столкнулся с автомобилем Mitsubushi: 1 человек умер, 8 травмированы.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.
"ДТП произошло в среду около 20.00 мск. В микроавтобусе находились девять человек. Пассажиры автобуса, граждане Украины, направлялись в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса.
Водителя Mitsubіshi с петербургскими номерами от удара выбросило из автомобиля, он скончался на месте. Автомобиль Mitsubіshi загорелся.
Пострадавшие доставлены в Опочецкую Центральную районную больницу, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.
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