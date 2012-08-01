В России разбился автобус с украинцами

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

"ДТП произошло в среду около 20.00 мск. В микроавтобусе находились девять человек. Пассажиры автобуса, граждане Украины, направлялись в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали восемь пассажиров микроавтобуса.

Водителя Mitsubіshi с петербургскими номерами от удара выбросило из автомобиля, он скончался на месте. Автомобиль Mitsubіshi загорелся.

Пострадавшие доставлены в Опочецкую Центральную районную больницу, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы легкой и средней тяжести.