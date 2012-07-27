СТО сгорела с 6 грузовиками

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Михаил Северин, прокуратурой взят под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Сумского райотдела милиции по факту пожара на СТО.

По информации М.Северина, следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что огнем уничтожено здание СТО, оборудование, бытовую технику, мебель, а также три грузовых автомобиля «МАN», один автомобиль «Mersedes», один «Renault», один «DAF», которые находились на ремонте без груза.

Их номера и владельцы в настоящее время не установлены, поскольку вся документация уничтожена пожаром.

Заявленная сумма материального ущерба, причиненного пожаром, составляет 5 миллионов гривен.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся другие первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств трагедии.