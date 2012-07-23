Бывший мэр Киева считает популизмом нынешнюю "амбициозную стратегию"

Об этом А.Омельченко сказал сегодня во время интернет-конференции на ЛІГА.net.

На просьбу высказать мнение относительно удобства новых транспортных развязок, которые сдаются в эксплуатацию, в частности, возле моста Патона, экс-мэр сказал: “Не нравятся. И, конечно, возле моста Патона тоже не нравится. Построить отдельно к действующему мосту Патона еще два моста развязки с десятком спиралей, в первую очередь, неудобных для водителя... Возможно, это резко, но нужно поотбивать пальцы тем, кто чертеж делал. Хотя их нельзя назвать чертежом - нарисовал такую глупость”.

По словам А.Омельченко него состоялся личный разговор с председателем КГГА Александром Поповым, с министром инфраструктуры Борисом Колесниковым относительно этого.

“Получил ответ: это городской проект, и за него ответственна власть Киева. А когда я позвонил главному архитектору (столицы) Сергею Целовальнику, то получил ответ, что на градостроительном совете этот проект не рассматривался и не утверждался”, - продолжил бывший руководитель столицы.

По убеждению А.Омельченко, за такие проекты нужно наказывать: “Административно, снятием с должностей тех заместителей Попова, которые являются кураторами строительства и эксплуатации мостов, тоннелей и дорог”.

Как отметил экс-мэр, из тех проектов развязок, мостов, тоннелей, дорог, подземных переходов, которые предусмотрены генеральным планом развития Киева до 2020 года, не выполнены, заморожены - более половины.

“И поэтому для меня лично непонятны заявления нынешнего руководства Киева о какой-то амбициозной стратегии развития Киева и амбициозном новом генеральном плане. Нездоровый дешевый популизм. Не меньше и не больше”, - сказал А.Омельченко.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря в 2011 г. на сессии Киевсовета была утверждена Стратегия развития Киева до 2025 года.

После этого А.Попов поручил своим заместителям, руководителям структурных подразделений и председателям райгосадминистраций города активизировать общественное обсуждение Генерального плана столицы. По его словам, реализацией Стратегии развития Киева через 15 лет планируется «оставить позади» Москву и Петербург.

Решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года» Киевсовет принял 18 сентября 2008 года.

Стоимость разработки Генерального плана оценивается в 20 млн грн.

На сегодняшний день продолжается общественное обсуждение нового Генплана.