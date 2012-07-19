Цементовоз насмерть сбил 15 коров

Его грузовик которой совершил наезд на стадо коров, вследствие чего 10 животных погибли на месте, а еще 5 получили повреждения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Следственно-оперативная группа установила, что 51-летний водитель цементовоза ЗИЛ не справился с управлением при проезде сельского участка автотрассы и совершил наезд на стадо домашнего рогатого скота.

Автомобиль с механическими повреждениями доставлен на штрафплощадку, а дальнейшую судьбу водителя предстоит решить суду, где будет рассматриваться иск по возмещению сельчанам материальных убытков за 15 погибших коров.

Кроме того, в отношении водителя составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающий штраф в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами от 6 месяцев до 1 года.

По данным сельского головы Александра Закревского, «погибших и тяжело травмированных животных владельцам пришлось направить в ближайший мясокомбинат, где крестьяне получили по 1,5-2 тыс. грн, а чтобы приобрести дойную корову, сельской семье нужно накопить 5-7 тыс. грн».