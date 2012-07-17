В центре Ялты милиция нашла трехэтажный бордель

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

Притон существовал с начала курортного сезона.

"Организатор подпольного борделя арендовал трехэтажную квартиру, расположенную в доме в центральной части набережной Ялты. Стоимость аренды квартиры в месяц составляла 3 тысячи долларов. Визитки с рекламой салона раздавались всем отдыхающим и жителям города прямо на набережной. Стоимость массажа с "клубничкой" начиналась от 390 гривен", - говорится в пресс-релизе.

В момент обыска в салоне работали 7 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Вместо привычных массажных кушеток помещения были оснащены большими кроватями, а девушки-массажистки не имели ни медицинского образования, ни специальных дипломов массажиста.

Установлено, что девушки приехали в Ялту из Кривого Рога, Днепропетровска и Луганской области. В отношении них составлены административные протоколы за занятие проституцией. Им грозит штраф.

Организатор борделя понесет уголовное наказание. Статьей "создание или содержание притонов и сводничество" 302 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.