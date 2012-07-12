СМИ: Аделаджа уже «стрижет» деньги с прихожан на Исусленд

Как сообщает ТСН, 2,5 гектара земли еще в 2009-м подарил Аделадже Леонид Черновецкий. Вся проектная документация уже есть.

Теперь нужны деньги.

Бывшие прихожанки «Посольства Божьего» Валентина и Наталья свои квартиры заложили в банк, а деньги отдали Аделадже. За это он обещал им богатство, здоровье и счастье. Бывшие прихожанки вспоминают, что в "Посольстве Божьем" они регулярно сдавали деньги, в частности, и на городок для верующих.

"Он рассказывал об этом, ну вот, классика жанра, как Остап Бендер говорил о Новых Васюках - вот у нас будет гостиница 20 этажей, рестораны, бары, спортивные залы. Да, это была красивая сказка. И мы верили", - рассказывает Наталья . Спрашивать, куда шли эти деньги, верующие не имели права. Слово пастыря в «Посольстве Божьем» не принято ставить под сомнение. "Дворец спорта - это огромная масса людей, и по тысяче долларов, не меньше. Кто не пожалеет тысячу долларов для Бога? Сумасшедшая стрижка была! И я не говорю о квартирах", - добавляет Валентина.

В милиции новый проект Аделаджи пока не комментируют. Говорят, что жалоб от граждан не поступало. А Генеральный прокурор намекает, что суд может изменить меру пресечения Аделадже с подписки о невыезде на более суровую. "Это право прокурора - заявить ходатайство в суде, и право судьи - его решить, если есть новые обстоятельства о совершении преступления", - отмечает Генпрокурор Виктор Пшонка.

Следующее заседание по делу Аделаджи состоится в понедельник. Накануне, в воскресенье, в "Посольстве Божьем" запланирована традиционная молитва.