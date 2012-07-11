Готов ли доктор Хармс положить репутацию на подтверждение симуляции болезни Тимошенко?

Самого известного осужденного Украины, госпожу Тимошенко вчера, 10 июля 2012 года, обследовали в центре лучевой диагностики в ЦКБ № 5 в Харькове. Речь идет об ультразвуковом исследовании. СМИ сообщают, что ее доктор из берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс, который в настоящий момент работает «вахтовиком» у Тимошенко (его регулярно сменяют еще два врача), присутствовал при обследовании.

5 месяцев немецкие медики безуспешно лечат Тимошенко. Почему безуспешно? Потому, что она до сих пор официально «больна». Что же помешало одним из лучших в мире врачей поставить вип- заключенную на ноги и вылечить от не самой сложной болезни, которая часто встречается у женщин ее возраста?

Пока вокруг самого обследования, как и состояния здоровья г-жи Тимошенко, очень много непонятного. Проанализируем, что нам известно.

10 июля 2012 года Киевский районный суд Харькова принял решение об объявлении до 23 июля перерыва в заседании по рассмотрению дела против Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины». Ее в очередной раз не доставили в зал судебных заседаний. Официально - по состоянию здоровья.

В этот же день представители Харьковского медицинского общества встретились с г-ном Хармсом. Главный врач Областной клинической больницы Богдан Федак заявил, что «украинские врачи получили от Л.Хармса странные ответы». В чем состояла странность, Федак разъяснить не сумел, заявив: «я не могу все комментировать, ведь это может быть расценено как разглашение медицинской тайны». При этом в высшей степени странно повел себя Сергей Власенко, адвокат г-жи Тимошенко. Заявил, что г-н Федак «был замешан в медицинском скандале по торговле детьми». Власенко даже не пытался аргументировать ни свои слова, туманно ссылаясь на то, что «просто начал поднимать информацию», никак не объясняя, как якобы «торговля детьми» связана с оценкой г-ном Федаком состояния г-жи Тимошенко. Впрочем, Власенко сам прекрасно понимал, что просто «переводит стрелки» с одной темы на другую.

Между тем все более непонятными становятся действия представителей клиники «Шарите». Ее медицинская репутация является безупречной по мировым рамкам. Но представители «Шарите», похоже, вынуждены играть в явно политическую игру.

Начали они лечить Тимошенко давно. 24 апреля 2012 года главврач "Шарите" Карл Макс Айнхойпль удивил в первый раз, заявив посредством пресс-службы своей клиники, что не ставил г-же Тимошенко диагноз «позвоночной грыжи». Но еще большее удивление вызвал у меня лично фрагмент этого сообщения: «доклад Айнхойпля и второго германского врача, осматривавшего Тимошенко, также сотрудника "Шарите", профессора Норберта Хааса по результатам визита в Харьков и осмотра Тимошенко, а также посещения Центральной клинической больницы "Укрзализныци" в Харькове будет опубликован в ближайшее время». Никто немецких врачей за язык не тянул, и к такому заявлению не вынуждал. Но доклад так и не появился.

Вмешалась большая политика. Не сразу, но вмешалась. 11 мая 2012 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила о «диктатуре и репрессиях», которые якобы царят в Украине. Как сообщила 18 мая 2012 года украинский политолог Алена Гетьманчук, врач «Шарите» «по нашей информации, в очень хороших отношениях с семьей канцлера - с Меркель и ее мужем. То есть, это врач, которому канцлер доверяет. И, кстати, перед тем, как ехать в Украину эти врачи не знали, кто такая Тимошенко. И второе: подтверждением тому, что канцелярия Меркель держит дело на контроле, является тот факт, что представитель офиса канцлера приезжал в Украину вместе с врачами».

И вот 18 мая 2012 года, продолжая мысль о «диктатуре и репрессиях», д-р Айнгопль заявляет: «Я, как врач, придерживаюсь мнения о том, что для лечения бывшего премьера необходимы такие условия, которые в Украине, судя по всему, обеспечить сложно». И тем не менее через три дня, 21 мая 2012 года тогдашний «вахтовик» от «Шарите», доктор Аннет Рейсхауэр проводит в Харькове брифинг, на котором рассказывает, как будет лечить Тимошенко, как решила изменить предписания коллеги Хармса, как собирается проводить и обследование Тимошенко, и терапию.

Дальше «Шарите» оказалось между двух огней. Безусловно, поняв слова Меркель о «диктатуре» и «репрессиях» буквально, народный депутат от фракции НУ-НС Николай Катеринчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов об исчезновении у Хармса документов о лечении Тимошенко, в частности планов терапии и результатов анализов. Катеринчук, в тот момент не знавший, что ему место в списке «Батькивщины» даже не светит, взял на себя смелость говорить за «Шарите» - заявил, что Хармс планирует провести пресс-конференцию в Германии по этому поводу 21 мая. Но в этот день пресс-секретарь "Шарите" Штефани Винде сказала о заявлении Катеринчука: «Это неправдивая информация. Никакие документы не были украдены».

Следующая нестыковка произошла 24 июня 2012 года. В этот день доктор Айнхойпль высказался против участия Тимошенко в судебном заседании, намеченном на 25 июня, ибо «через несколько недель состояние здоровья пациентки может стабилизироваться и тогда можно было бы продолжить процесс». И вот спустя две недели, 9 июля 2012, года врач Тимошенко Лутц Хармс в опять заявил журналистам, что увидел в состоянии здоровья Тимошенко улучшение, а не ухудшение. Его «мягко поправил» адвокат Сергей Власенко, заявивший, что экс-премьеру становится все хуже и что врачи из Германии не рекомендуют Тимошенко присутствовать на следующем судебном заседании 10 июля. А судебно-медицинские эксперты заявили, что не успевают провести экспертизу состояния здоровья экс-премьера до заседания и просят суд дать им дополнительное время.

Между тем, у «Шарите» не остается выбора. Либо лечение Тимошенко было назначено правильно и проведено эффективно, либо врачи клиники допустили ошибку. В первом случае Тимошенко должно стать лучше, и она может являться в суд. Во втором случае ей становится все хуже, но тогда она не может проводить многочасовые встречи, как, например, с европейскими политиками Коксом и Квасневским. Ерунда получается – как с европейцами разговаривать, так Тимошенко здорова, в как в суд ехать – болеет.

Поэтому самым вероятным является то, что Тимошенко здорова, когда ей надо переговаривать с европейцами, писать письма оппозиции, и давать ценные указания по включению в предвыборный список. И абсолютно больна, когда ей надо ехать в суд. Но тогда – при чем здесь «Шарите»? Как говорил Штирлиц, «Шарите» отведена роль болвана в старом польском преферансе?

И вот сегодня появляется еще одна странная информация. Сергей Власенко, адвокат Тимошенко, заявил сегодня, что Лутц Хармс улетает в Берлин, где проведет консилиум для анализа результатов ее обследования. Власенко уже пресс-секретарь Хармса? Почему Хармс не объявит результаты обследования в Харькове? Ему нужна политическая консультация в Берлине?

И еще два аргумента.

В случае г-жи Тимошенко с симулированием болезни как способом ухода от юридической ответственности мы имеем дело со штампом, шаблонным приемом.

2001 год, январь и февраль. Тимошенко не ходит на допросы в Генпрокуратуру, ее адвокат заявляет, что она болеет. А потом судья Николай Замковенко вынес решение об освобождении Тимошенко, так как она болела гриппом. Цитата из его решения: «на момент судебно-медицинского освидетельствования Тимошенко Ю.В., у нее отмечались остаточные явления ОРВИ в виде першения в горле, заложенности носа, но при нормальных цифрах температуры тела". То, что Николай Замковенко впоследствии становится депутатом по списку Тимошенко, может показаться неслучайным даже для врачей из клиники «Шарите».

2001 год, 30 марта. Тимошенко прячется от следователей в палате частной клиники «Медиком», говорит, что болеет. При этом несколько часов ведет переговоры с представителем Парламентской ассамблеи СЕ Ханой Северинсен.

9 декабря 2011 года глава пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков заявлял, что «заключенная Тимошенко не проходит курс лечения, а лекарства принимает по своему усмотрению». Это означает симулирование болезни.

Вывод таков.

Если врачи «Шарите» действительно хотят подтвердить свою профессиональную репутацию, как и статус своего медицинского учреждения, может быть, им стоит более внимательно отнестись к тому, чтобы пациент Тимошенко действительно принимала все предназначенные препараты? И для этого изменить способ применения препаратов – не таблетками, а, например, внутривенно?

Иначе, немецкому доктору Хармсу придется положить свою репутацию на подтверждение симуляции болезни Тимошенко. Ведь нельзя же лечить ее вечно не имея никаких улучшений и при этом оставаться одним из лучших медиков?

Вячеслав Пиховшек