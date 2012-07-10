На Столичном шоссе ограничат движение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, с 22.00 10 июля до 5.00 11 июля и с 22.00 11 июля до 05.00 12 июля будет ограничено движение по левой и средней полосам движения на участке 300 метров от ул. Промышленной по направлению к поселку Конча-Заспа и по левой полосе движения - на участке 300 метров от той же улицы в направлении станции метро «Выдубичи».

На указанных участках будут установлены технические средства регулирования дорожного движения в соответствии с разработанной схемой.