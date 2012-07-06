CМИ: Сын мэра на мотоцикле врезался в джип

Об этом сообщает газета "Сегодня". ДТП произошло на регулируемом перекрестке улиц Екатерининской и Большой Арнаутской.

«По улице Екатерининской, в направлении Базарной, двигался мотоцикл «Сузуки» под управлением 30-летнего водителя. В это же время по Большой Арнаутской, в направлении Преображенской, ехал автомобиль «Ниссан-Кашкай». В результате столкновения мотоциклист с политравмами был госпитализирован в клинику. Обстоятельства ДТП расследуются», - пояснила сотрудница пресс-службы горГАИ Алла Марченко.

По словам одного из сотрудников облГАИ, попросившего не называть его имени, мотоциклом управлял Максим Владимирович Новацкий, сын мэра Южного. Отметим, Максим Новацкий является сотрудником областной одесской прокуратуры.

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