Яценюк не проходит фильтр движения «Честно». Хватит ли у Рыбачука смелости признать это?

Некоторое время назад несколько физических лиц сказали, что они – представители украинской общественности и создали движение «Честно». Их было шестеро. Виктория Сюмар, директор Института массовой информации, Мустафа Найем, из движения «Стоп цензуре», Константин Квурт, председатель правления «Интерньюс-Украина», Александр Черненко, глава правления Комитета избирателей Украины, Светлана Залищук исполнительный директор кампании «Новий громадянин».

Оставлю за пределами этой статьи «вечные вопросы». Например, почему такие движения, как «Честно», создаются только ПОД выборы? В 2004-году в Киеве лепили желтые этикетки движений «Чиста Україна» и «Знаю». Ваш автор считает единственным возможным объяснением то, что в неких зарубежных структурах - только под выборы - находятся деньги под такое движение «Честно». Но в таком случае это никакое не общественное движение – а так, предвыборная технология. Это технология отсеивания одних кандидатов и «запудривания мозгов» в отношении других.

Граждане Украины Сюмар, Квурт, Черненко и Залищук были неоднократно замечены в симпатиях «оранжевой стороне» украинской политики. Поэтому я сомневаюсь, что они смогут объективно проанализировать кандидатов нынешней оппозиции, в частности Арсения Яценюка.

21 июня 2012 года движение «Честно» провело встречу с т.н. «объединенной оппозицией», в результате которой Арсений Яценюк и Александр Турчинов подписали соглашение с этими «честнарями».

Какие же задачи ставят себе лица, которые уверены, что реализуют их «Честно»? Самые благородные, кто бы сомневался. А именно, согласно декларации движения, среди требований к будущим политикам:

- личное голосование в парламенте;

- соответствие задекларированных доходов и имущества кандидата его образу жизни;

- неизменность политической позиции согласно волеизъявлению избирателей;

- неприменение технологий прямого и непрямого подкупа избирателей;

- открытие предвыборных партийных списков и списка кандидатов-мажоритарщиков;

Превосходный набор лозунгов. Дальше давайте разговаривать фактами и только фактами. Если вы хотите действительно «ЧЕСТНО».

Итак, «личное голосование в парламенте». Читаем информации, датированные 11 февраля 2010 года, когда состоялось заседание фракции НУНС. Читаем внимательно признательные показания Яценюка Арсения Петровича: «в ходе заседания выступил Яценюк, который призвал к консолидации фракции. В знак этого он передал свою карточку для голосования руководителю фракции Николаю Мартыненко».

Арсений Яценюк рассчитывает занять первое место в списке БЮТ/ФЗ, если его не займет Виталий Кличко. Но пока оно принадлежит Юлии Тимошенко. «Соответствие задекларированных доходов и имущества кандидата его образу жизни». Насколько я понимаю, никто в нашей стране не настаивает, что образ жизни лидера «Батьківщини» гражданки Тимошенко Ю.В. хоть в какой-то степени соответствует ее задекларированным доходам, вписанных в ее декларацию исключительно нулями. Вопрос в том, что если честно судить по налоговым декларациям лидера «Батьківщини», то она никогда вообще ничего не заработала, не купила и не имеет сбережений. Отсюда – задача. Движение «Честно», чтобы быть честным, должно проанализировать на предмет соответствия фактическим обстоятельствам заявление от 27 листопада 2007 года Антонины Ульяхиной, тетки г-жи Тимошенко: «бывает такой момент, когда мы все сбрасываемся – абсолютно все, подчищаем все свои коморки, и Юлия Владимировна едет и покупает себе "Луи Виттон". Кто и по сколько сбрасывается? Задекларирован ли «сброс» и уплачено ли с него налоги? Сколько этих «каморок» и где они?

«Неизменность политической позиции согласно волеизъявлению избирателей». Как я понимаю, это обстоятельство движение «Честно» считает гарантией от того, что кто-то перебежит куда-то, станет «тушкой». Но этого мало. Граждане Украины Яценюк Арсений Петрович и Гриценко Анатолий Степанович стали членами парламента в 2007 году как члены первой пятерки «Нашей Украины-Народной самообороны». Это означает, что они, вместе с другими депутатами от НУНС, несут перед избирателями полную ответственность за действия этой политической структуры. Но конкретные действия господ Яценюка и Гриценко служат превосходной иллюстрацией изменяемости их политической позиции. Будучи депутатом от НУНС, г-н Яценюк 28 ноября 2009 года избирался лидером перерегистрированного перед этим «Фронта змін». Гриценко в феврале 2010 года перерегистрировал свою «Громадянську позицію» из партии «Могучая Украина», возглавив ее в июне того же года.

Упреждая возражения - господа Яценюк и Гриценко могут, конечно, заявить, что не изменяли свою политическую позицию согласно волеизъявлению избирателей, а «творчески развивали ее». Не трудитесь, господа. Все уже придумано до вас. Вот цитата из заявления «бютовца» Владимира Яворивского о выходе из КПСС. Поучитесь, как надо формулировать: «я не выхожу из Компартии. Я ищу как можно полного изъявления своих взглядов».

«Неприменение технологий прямого и непрямого подкупа избирателей». Превосходное требование. Чтобы активисты из «Честно» ничего «случайно» не упустили, обращаю их внимание на публикацию Дмитрия Гнапа, «оранжевого» активиста 13 января 2010 года о том, как люди Тимошенко раздавали продуктовые наборы в городе Рени и пос. Суворово Одесской области, а также села Калиновка Васильковского района Киевской области. Обращаю внимание активистов «Честно» на заявление премьера Тимошенко от 11 января 2010 года о том, что она «намерена в 2010 году на 30% повысить заработные платы для энергетиков – атомщиков» и объяснение БЮТ, что появление такого заявления за неделю до выборов - случайно.

Не меньше удивления у меня вызывает и отсутствие у движения «Честно» определенных требований к политикам.

Почему «честняры» не заявили критерием приход новых лиц в украинскую политику? Потому что отечественные оппозиционеры, неоднократно опозорившиеся, как черт ладана боятся конкуренции от молодых?

Почему Виктория Сюмар и Константин Квурт не задекларировали неприемлемость выплаты взяток в СМИ, именуемых «джинсой»? Это, что – не входит в «джентльменский набор» движения «Честно»? Это не выгодно некоторым СМИ, королям джинсы, которые как пиявки накачиваются деньгами во время выборов?

Почему Александр Черненко из КВУ не задекларировал необходимость мониторинга выполнения политических обещаний? Это не выгодно «оранжевым», которые не выполнили большинство своих обещаний, и выгодно «бело-голубым», выполняющим некоторые свои? Среди обещаний «Батьківщини» 2007 года - «посилимо кримінальну відповідальність за корупційну діяльність до довічного ув'язнення». Люди Тимошенко в новом Уголовно-процессуальном кодексе даже попытки не сделали реализовать это обещание.

Будучи честными людьми, лица из движения «Честно» могут поступить единственным возможным образом. Заявить, что их критериям, увы, ни одна украинская политическая сила на 100% не отвечает. И не поддержать ни одну. Но, боюсь, спонсоры останутся не довольны. А потому не удивлюсь, если потупив глаза, «честняки» скажут – а вот эти не много лучше, чем остальные. Что позор в профессиональной среде – деньги то уже взяли.

Или все-таки Олег Рыбачук, как «идейный вдохновитель» «Честно» найдет в себе силы признать, что Арсений Яценюк не проходит его фильтр?

Вячеслав Пиховшек