Журналисты оценили состояние свободы слова в 4,5 балла из 10 (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса журналистов «Избирательная кампания-2012: чего журналисты ожидают от социологов?», проведенного фондом «Демократические инициативы».

Результаты опроса свидетельствуют, что эта оценка значительно хуже той, что была дана в в марте 2005 года (7 баллов) и в марта 2009 (5,9 балла), однако несколько лучше, чем в июне 2010 (3,6) и в декабре 2011 (3,7). При этом большинство опрошенных журналистов ощущают на себе проявления давления и цензуры в своей работе. Давление ощущается со стороны представителей власти и через самоцензуру.

Опрос проводился с 24 мая по 18 июня 2012 года. Все было опрошено 72 журналиста: 30 из Киева и 42 – из всех регионов Украины.