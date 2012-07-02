VIP-зрители на финале Евро-2012 (фото)

На финальный матч Чемпионата Европы по футболу в Киеве прибыли высшие спортивные чиновники и некоторые главы государств и правительств.

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