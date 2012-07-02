VIP-зрители на финале Евро-2012 (фото)

05:05, 02 июля 2012
Разное
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На финальный матч Чемпионата Европы по футболу в Киеве прибыли высшие спортивные чиновники и некоторые главы государств и правительств.

Ближе к Президенту Украины разместились президент ФИФА Йозеф Блаттер, премьер-министр Италии Марио Монти, главы украинского правительства и парламента
... чуть левее президент УЕФА Мишель Платини и премьер-министр Испании Мариано Рохай
... свой кружок составило
Ответственный за Евро вице-премьер Колесников, руководство Киева и три экс-президента расположились слева от центра

 

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