Песню заказывали?

Я думаю, эта история могла бы запросто произойти и при других председателях Нацбанка – Ющенко, Стельмахе или Тигипко. Но она случилась при Сергее Арбузове, а, значит, вся слава достается ему.

Меня в таких случаях больше всего потрясает, что среди участников не нашлось ни единого человека, который бы сказал: «Что ж мы делаем-то, ё-моё…»

Сначала руководство Национального банка Украины решило с размахом отметить День банковского работника и устроило праздничный концерт – для своих. Судьба Юрия Луценко, неосторожно потратившегося на День милиции, государственных банкиров не испугала. Они у нас вообще не пугливые. Вернее, не пуганные.

Список приглашенных звезд нам неизвестен, но достаточно сказать, что на концерте выступала сама… (барабанная дробь) заслуженная артистка Украины… (барабанная дробь становится напряженней) Наталья Карпа! Не слыхали? Википедия сообщает, что на сцене ее больше знают как Наку Крап. И Наку не слышали? Ну хотя бы Крапу? Нет? Ну вы даете! Впрочем, я тоже не слыхал.

А чтобы встреча с прекрасным прошла для работников банковской сферы в знакомом тематическом ключе, решено было специально для кумира украинской публики Крапы Наки заказать песню, причем такую, чтобы их финансовые души развернулись и свернулись: песню о гривне. И заказали ее не кому-нибудь, чтоб так, лишь бы, а самому Михаилу Гойхману!

Не раньте меня больно! Вы и о Мише Гойхмане не слышали? Впрочем, я тоже. Всеведущий гугль предложил два варианта.

В израильском городе Ашдод на проспекте Менахима Бегина есть уютный ресторан «Европа», и его хозяин – как раз Михаил Гойхман. Будучи человеком с высшим музыкальным образованием, опытом игры на свадьбах и бар-мицвах, как сообщает реклама его заведения, этот уроженец советской Молдавии участвовал и в записях фонограмм для певцов, а в своем ресторанчике до сих пор не гнушается выходить на сцену, развлекая жующих гостей. Разве сложно допустить, что в одно из посещений земли обетованной высокими банковскими работниками Украины Гойхман их вкусно накормил-напоил в своей «Европе» и в благодарность получил заказ на песню об украинской валюте?

Второй вариант посложнее, но тоже может быть. Недавно членом наблюдательного совета SEB Банка в Киеве стал тоже Михаил Гойхман. Этот Гойхман был советником главы Нацбанка еще при Стельмахе, и по случаю другого Дня банковского работника получил из рук митрополита Владимира орден преподобного Нестора Летописца. Конечно, можно допустить, что это тот же Миша, что в Ашдоде следит за свежестью блюд и поет со сцены «Хава Нагила», просто он в свободное время наблюдает за банками и дает советы банковскому менеджменту Украины. Тот или другой, но кавалеру ордена Нестора Летописца должно быть под силу набросать несколько прочувствованных строф о гривне и намурлыкать мотивчик.

Во что Нацбанку обошлись композиторские и поэтические потуги Гойхмана, история пока умалчивает, как и о певческих гонорарах божественной Наки Крапы-Карпы. На концерте заслуженной артистке для усиления вокала выделили представителя министерства обороны – солиста ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Сергея Юрченко. И вот в торжественный день они напару грянули:

Полюбив я тебе, ти моя Україно,

ще з дитинства свого і назавжди.

Банки – мужні сини, твоя донечка гривня

Ще прославлять тебе, тільки трохи зажди.

Сколько ждать, хитрый Гойхман умалчивает, либо тут вмешалась жестокая цензура со стороны нацбанковского начальства.

Между тем, произведение настолько очаровало это самое начальство, что было принято решение записать шедевр на CD-диски и распространить по украинским банкам «с целью популяризации национальной валюты Украины». Это, конечно, отдельная тема – почему вдруг требуется популяризировать гривну, да еще среди банков. В одном можете быть уверены: в НБУ наверняка утверждена целая программа на этот счет, иначе где взялись бы средства для закатки и рассылки такого количества дисков с песенкой?

Еще одна странность: рассылка сопровождается письмом за подписью почему-то начальника департамента персонала Нацбанка, а не, допустим, главы управления режимно-секретной и мобилизационной работы.

Но это ведь все такие мелочи по сравнению с теми эмоциями, которые обязательно переполнят каждого украинца, которому выпадет счастье услышать волшебные строки песни:

Україна моя хай завжди процвітає,

Знаю: гривня ніколи не підведе.

Президентові щиру подяку складаю

За стабільність в державі, а це – головне.

Ай молодец, Сергей Геннадьевич, ай угодил! Дешево и убого, говорите? Ну Арбузову ли не знать, какие там кунштюки ценятся.

…Признаюсь, я мало что понимаю в сложной банковской отчетности: «зарезервировали». «эмитировали», «повысили», «понизили»... Но одной этой песенной истории мне вполне достаточно, чтобы понять: этим людям не то что гривну, им копейку нельзя доверить. Представляете, а у них – наши миллиарды.

Леонид Швец