Автомобили между двух огней

Вокруг не вступившего в силу решения о введении пошлин на иномарки идут «информационные бои». С одной стороны, отечественный автопром требует государственной поддержки, с другой – импортеры берут на щит нормы ВТО и мнение потребителей – покупателей автомобилей.

В данной ситуации государству приходится маневрировать между необходимостью остановить падение объемов производства отечественных автомобилестроителей, которое начинает представлять угрозу национальной экономической безопасности и импортерами, которые стоят стеной за свою долю рынка, апеллируя к тому, что потребители хотят ездить на импортных автомобилях.

Понятное дело, автолюбители рассматривают введение заградительной пошлины как зло, которое если не ударит по карману, то ограничит возможность для выбора автомобиля. И, вполне понятна причина, по которой инициатор введения импортных пошлин на авто, министр экономического развития и торговли Петр Порошенко стал мишенью для всевозможной критики. Однако, критикующие – эксперты, автоимпортеры и просто наши граждане – упускают из виду то обстоятельство, что Украине нужно спасти свою автомобильную промышленность. Если хотите – спасти любой ценой. Ввиду резонансного обсуждения грядущих пошлин, правительство не спешит обнародовать решение об их введении, однако, при этом, Минэкономики приходится выдерживать серьезное давление со стороны производителей автомобилей и губернаторов областей, в которых предприятия являются бюджетообразующими.

Автопром является ключевым наполнителем бюджета для Закарпатской, Черкасской, Полтавской и Запорожской областей. При этом, в Запорожской области наблюдается критическая ситуация: производство автомобилей упало в 4 раза за период с 2008 по 2011 год. Это в условиях, когда «АвтоЗАЗ» уже давно выпускает не технологически устаревшие модели, а вполне конкурентоспособные автомобили.

Но, даже мощному украинскому предприятию трудно противостоять давлению со стороны импортеров. В 2010 году импорт автомобилей в нашу страну вырос по сравнению с 2008 годом на 37,9%, а в 2011-м – еще на 35%. Есть основания говорить, что украинский рынок рассматривается как приоритетный в Восточной Европе для наполнения его автомобилями, произведенными в других странах. У нас все еще высок отложенный спрос на «железных лошадок», и Украина (в отличие от России) не установила необходимую защиту для своего автомобильного рынка. В результате Россия, Германия и Республика Корея энергично наводняют наши дороги продукцией собственных автозаводов. Автомобильные производства в этих государствах борются за один из самых весомых европейских рынков, не стесняясь в приемах и методах. Ситуация становится все более критической: затраты на импорт автомобилей в первом квартале 2012 года составили 25 % от общего отрицательного внешнеторгового сальдо.

Хотя одновременно происходит сокращение объемов производства автомобилей в Украине и падение объемов их импорта, часть продукции ЕС в авто-ввозе на территорию нашей страны остается по-прежнему высокой. Европейских автопроизводителей можно понять – производство автомобилей и их продвижение на внешних рынках помогает решать проблемы занятости тысяч граждан этих государств. В условиях охватившего Европейский Союз экономического кризиса такое подспорье имеет большое значение. В Украине же за последние годы на автомобильных предприятиях были сокращены 51% или 12 тысяч работников. На улице оказываются не только подсобные рабочие, но и высококвалифицированные мастера – для них просто нет работы. Еще чуть-чуть – и можно будет говорить о полном упадке автомобильной отрасли. Досадно будет, если отечественный автопром, сумевший выжить в лихие 90-е, уже в двадцать первом веке падет жертвой нечестной конкуренции.

Леонид Ганзюк, экономический эксперт аналитического центра «Форум»