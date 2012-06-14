«Скорая» протаранила легковушку: один человек погиб (фото)
12:22, 14 июня 2012Разное
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В Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки.
|Скорая столкнулась с легковушкой. Фото ГАИ МВД
В результате ДТП одна из пассажирок «скорой» погибла, а водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля получили телесные повреждения. Травмы также получили водитель и один пассажир автомобиля «HYUNDAI». Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения г. Харьков.
Сейчас продолжается расследование происшествия.
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