Украинцев, пострадавших в ДТП в Румынии, отправят на родину

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, генеральный консул Украины в Сучаве, который в настоящее время находится на месте ДТП, которое произошло утром 4 июня, предоставил дополнительную информацию об этом инциденте.

В ближайшее время 19 украинских пассажиров будут отправлены дополнительным автотранспортом в Украину по ранее определенному маршруту.

Решается вопрос об отправке четырех или пяти пассажиров в Украину на автомобиле скорой медицинской помощи.

Остальные украинцы будут находиться в больнице города Фокшань.

Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Сучаве.

***

Как сообщал УНИАН, 4 июня на расстоянии 40 км от города Фокшань (Румыния) съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус с 26 гражданами Украины.

По данным МИД, в результате ДТП одна гражданка Украины погибла, трое украинцев получили тяжелые травмы, 9 пассажиров – травмы средней тяжести.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи города Фокшань.

По данным Генконсульства, украинцы, ехавшие в автобусе, возвращались в Украину из Болгарии, где находились на отдыхе.