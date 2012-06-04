Украинцев, пострадавших в ДТП в Румынии, отправят на родину
Украинцев, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Румынии, в ближайшее время отправят на родину дополнительным автотранспортом.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, генеральный консул Украины в Сучаве, который в настоящее время находится на месте ДТП, которое произошло утром 4 июня, предоставил дополнительную информацию об этом инциденте.
В ближайшее время 19 украинских пассажиров будут отправлены дополнительным автотранспортом в Украину по ранее определенному маршруту.
Решается вопрос об отправке четырех или пяти пассажиров в Украину на автомобиле скорой медицинской помощи.
Остальные украинцы будут находиться в больнице города Фокшань.
Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Сучаве.
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Как сообщал УНИАН, 4 июня на расстоянии 40 км от города Фокшань (Румыния) съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус с 26 гражданами Украины.
По данным МИД, в результате ДТП одна гражданка Украины погибла, трое украинцев получили тяжелые травмы, 9 пассажиров – травмы средней тяжести.
Все пострадавшие госпитализированы в больницу скорой помощи города Фокшань.
По данным Генконсульства, украинцы, ехавшие в автобусе, возвращались в Украину из Болгарии, где находились на отдыхе.