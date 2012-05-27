СМИ: Часть кольцевой дороги вокруг Киева станет платной

В столице будет достроена часть кольцевой дороги (связующая берега Днепра), которая будет использоваться на платной основе.

Победителем тендера на достройку части кольцевой дороги в Киеве, которая станет платной трассой, стала португальская компания Zagope - Construções е Engenharia SA. Об этом сообщает ТСН.

Разработка ТЭО должна завершиться в течение 90 дней. "Это первый проект в сфере дорожной инфраструктуры, который имеет шанс быть реализованным на концессионной основе и призван создать прецедент, когда инфраструктура в Украине будет развиваться не за счет бюджетных средств, а за счет частных инвестиций", - заявил Владислав Каськив, председатель Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

По его словам, достройка окружной дороги позволит осуществлять перемещение грузов через Днепр 24 часа в сутки. "Я хочу акцентировать внимание на том, что это известный проект Большого кольца, который обсуждался. Это достройка городской кольцевой дороги, которая на сегодняшний день уже существует", - отметил Каськив.

Основные факты о запланированном участке городской кольцевой дороги: Расчетная стоимость: 1,5-2 млрд долларов. Длина: до 18-22 км. Переход через реку Днепр: 5,1-5,5 км (мост или тоннель). Количество полос: 6 (по 3 в каждом направлении). Ширина полосы движения: 3,75 м. Интенсивность движения (прогноз): 30-60 тыс. авто/день