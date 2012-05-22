Самоубийца в водопаде покалечился, но остался жив

Предполагается, что он пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает Би-би-си.

Полиция видела, как мужчина перелез через перила и сознательно прыгнул вниз. В результате падения с высоты 55 метров он получил множественные повреждения, в том числе несколько сломанных ребер и коллапс легкого.

Несмотря на серьезные травмы, он смог самостоятельно выбраться на берег.

Работники местной спасательной службы считают, что мужчине невероятно повезло. По их мнению, он попал в водоворот и смог выплыть, чего не произошло бы, если бы его стало относить основным течением.

Этот выживший стал третьим человеком в истории, которому это удалось остаться в живых после прыжка в Ниагарский водопад без специальных защитных средств.