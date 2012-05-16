В Киеве пройдет показательное выступление «Формулы-1»

Соответствующую инициативу ООО «ЮСП» поддержал председатель КГГА Александр Попов, подписав соответствующее распоряжение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, все желающие смогут увидеть невероятную скорость, маневренность и феноменальные характеристики ускорения болида от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Кроме того, зрители также увидят показательные заезды суперкара американской гоночной серии NASCAR и выступление трехкратного чемпиона Украины по дрифтингу Александра Гринчука.

Самым быстрым болидом будет управлять один из наиболее одаренных молодых гонщиков нового поколения, основной пилот Scuderia Toro Rosso – Даниель Риккардо.

КГГА сообщает при этом, что для подготовки места проведения мероприятия с 22.00 16 мая будет ограничено транспортное движение на бульваре Леси Украинки (от проулка Щорса до ул. И.Кудри). Кроме того, 19 мая с 00.00 до 21.00 на том же отрезке дороги, а также на ул. Кутузова (от бульвара Леси Украинки до ул. Старонаводницкой) будет перекрыто транспортное движение.

Для проведения мероприятия на надлежащем уровне городская власть будет обеспечивать охрану общественного порядка, меры безопасности и медицинское сопровождение.