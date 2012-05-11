Грибаускайте выложила фото с Тимошенко

На официальном сайте Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте появились фотографии ее визита в Украину. На фото можно увидеть, как Грибаускайте держит за руку экс-премьера Юлию Тимошенко в харьковской больнице.

После встречи с Тимошенко Грибаусйкате провела брифинг для украинских медиа, где рассказала, что экс-премьер находится в хорошем состоянии, несмотря на 20-дневную голодовку.