Грибаускайте выложила фото с Тимошенко

21:19, 11 мая 2012
Разное
21806 0

На сайте Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте появился фотоотчет о ее встрече с Тимошенко.  

Грібаускайте Тимошенко. Фото з сайту president.lt

На официальном сайте Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте появились фотографии ее визита в Украину. На фото можно увидеть, как Грибаускайте держит за руку экс-премьера Юлию Тимошенко в харьковской больнице.

После встречи с Тимошенко Грибаусйкате провела брифинг для украинских медиа, где рассказала, что экс-премьер находится в хорошем состоянии, несмотря на 20-дневную голодовку.

Грібаускайте

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter