Грибаускайте выложила фото с Тимошенко
21:19, 11 мая 2012Разное
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На сайте Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте появился фотоотчет о ее встрече с Тимошенко.
|Грибаускайте подержала Тимошенко за руку. Фото с сайта president.lt
На официальном сайте Президента Литовской Республики Дали Грибаускайте появились фотографии ее визита в Украину. На фото можно увидеть, как Грибаускайте держит за руку экс-премьера Юлию Тимошенко в харьковской больнице.
После встречи с Тимошенко Грибаусйкате провела брифинг для украинских медиа, где рассказала, что экс-премьер находится в хорошем состоянии, несмотря на 20-дневную голодовку.
|Грибаускайте с украинскими журналистами
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