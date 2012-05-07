В курортном поселке сгорели кафе и две гостиницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, 6 мая в 18.30 на пульт службы «101» райцентра Голая Пристань поступило сообщение, что в курортном поселке Железный Порт возник пожар на территории кафе «Казацкая мечта».

В результате несвоевременного сообщения о пожаре, сильного ветра и расстояния более 60 км от райцентра к месту события на момент прибытия дежурного караула площадь пожара составляла 3,6 тыс. кв. м.

Для ликвидации пожара были дополнительно направлены два отделения из Цюрупинского и Скадовского райотделов теруправлений МЧС. Однако отсутствие противопожарных разрывов и хаотическая застройка также способствовали стремительному распространению огня по жилым зданиям.

В итоге огнем были уничтожены двухэтажное кафе и 3-корпусная гостиница «Казацкая мечта», 3-корпусная гостиница «Веселый угол», а также повреждены крыша и третий этаж гостиницы «Солнечный бриз».

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Жертв и пострадавших нет.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, подозреваемый в неосторожном обращении с огнем 29-летний житель Киевской области задержан и помещен в СИЗО в Голопристанском райотделе милиции. Проводится расследование инцидента.

Также в сообщении указывается, что все три пострадавшие гостиницы были оформлены как частные дома, однако в летнее время эксплуатировались в качестве оздоровительных учреждений. При этом работники облуправления МЧС для профилактического обследования на территорию указанных гостиничных комплексов хозяевами не допускались. Разрешения на эксплуатацию собственникам гостиниц не выдавались.