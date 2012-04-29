В Крыму легковушка влетела в автобус. ГАИ: в машине было настоящее месиво
19:15, 29 апреля 2012Разное
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5 человек погибли и не менее 7 пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса в Крыму.
|Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги
«Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги, погибли ехавшие в ней пять человек. В машине было настоящее месиво, мы даже не сразу поняли, кто был за рулем», - сказал собеседник ГАИ.
Травмы различной степени тяжести получили, по предварительным данным, семь человек – пассажиров автобуса.
«Количество пострадавших уточняется», - отметил сотрудник ГАИ.
На месте аварии работают криминалисты.
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