В Крыму легковушка влетела в автобус. ГАИ: в машине было настоящее месиво

Как сообщил корреспонденту УНИАН по телефону представитель ГАИ, машина марки «Хундай» выехала на встречку неподалеку от поселка Зуя Белогорского района и врезался в автобус «Эталон», выполнявший рейс «Симферополь-Керчь».

«Удар был такой силы, что легковушку снесло с дороги, погибли ехавшие в ней пять человек. В машине было настоящее месиво, мы даже не сразу поняли, кто был за рулем», - сказал собеседник ГАИ.

Травмы различной степени тяжести получили, по предварительным данным, семь человек – пассажиров автобуса.

«Количество пострадавших уточняется», - отметил сотрудник ГАИ.

На месте аварии работают криминалисты.