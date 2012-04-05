Азаров презентовал идею реформирования сферы занятости: хотел как лучше

Кабмин нашел новую сферу, давление на которую может пополнить насквозь дырявый бюджет, – занятость населения. Работающие украинцы, зарплаты которых абсолютно не соответствуют ценовой политике власти, смогут разделить свой тяжкий труд по удовлетворению аппетита привилегированных избранников общества с безработными. «Опека» вип-персон ляжет и на их плечи. Хотя сама идея преподносится совсем в ином ракурсе. Так, премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства заявил о давно назревшем – необходимости всеми доступными средствами увеличить количество рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда. Вполне уместная идея, если учесть, что по данным Госстата, в Украине зарплатная задолженность продолжает расти, давно перевалив за миллиард гривен. Но если учесть, что статистическое ведомство давно является исполнителем заказа правящей команды преподносить обществу все в радужном свете – демонстрировать положительное развитие экономики страны, то данный показатель может быть в разы больше. Ряд экспертов оценивают его в 12 миллиардов гривен. Понятное дело, именно сейчас и нужно создавать рабочие места с высокой зарплатой, ведь ее платить если и придется, то далеко потом, почему бы не спроецировать идею… Ведь политика остается неизменной – жить в долг. Причем растут долги с выплатами зарплат именно в тех отраслях, которые не связаны со «столпами» руководства страны – финансово-промышленными группами – «партнерами» власти. То есть, первыми страдают труженики бюджетных предприятий, зарплаты которых и так оставляют желать лучшего. Или, к примеру, «альма-матер» Партии регионов – Донецкая область. Там с начала года задолженность по зарплатам выросла более чем на 20%.

Между тем, по словам Азарова, нужно поддерживать работодателей, которые дают шанс получить работу социально уязвимым гражданам: молодым специалистам, трудоспособным инвалидам, людям предпенсионного возраста, сокращенным с государственной службы(!). А работодателей (понятно кого) будут поощрять снижением налогового давления за трудоустройство перечисленных категорий. И куда же мы будем трудоустраивать инвалидов, молодежь (причем для ее трудоустройства уже сейчас обязательное условие – стаж работы), женщин (видимо, речь идет о женщинах, содержащих не одного ребенка, а двух, трех, обремененных в этой связи больничными по уходу), если благодаря пенсионной реформе половина из действующих рабочих мест занята?

И самое яркое заявление Азарова: «Главной поддержкой для граждан должна стать не помощь по безработице, а возможность безвозмездно научиться новой профессии или повысить квалификацию». Вот вам и переход на адресную помощь. Хочется спросить у Николая Яновича, а где возьмутся деньги на перепрофилирование армии безработных, которые годами стоят на бирже труда. У нас нет средств на погашение госдолга (на сегодня составляет почти 60 млрд долл.), а тут еще рост внутренних расходов (помимо повышения соцвыплат, что откровенно вызывает раздражение, как и все остальные попытки подыграть электорату в преддверии выборов).

А теперь о безработных, которых будут перепрофилировать. Их в январе стало больше на 26 тысяч человек. Нетрудоустроенных украинцев Госстат насчитал 546 тысяч (в действительности их, как минимум, вдвое больше). Количество безработных, которые на 1 марта т.г. получали пособие по безработице, составило чуть более 414 тыс. человек (на 15,8 тысяч человек больше, по сравнению с данными на 1 февраля). Средняя сумма пособия - 934 грн. (на 17 грн. больше, чем на 1 февраля – вот так заслуга власти!). Потребность предприятий в работниках составляет порядка 65 тысяч человек. То есть, на 1 рабочее место приблизительно 9 человек.

Безработных женщин больше, чем мужчин – 290 тысяч и 256 тысяч, соответственно. И «гендерная» составляющая растет - если в январе разница между показателями была около 30 тысяч человек, то теперь 40 тысяч. Здесь опять нужно благодарить власть за пенсионную реформу, т.к. разрыв будет только увеличиваться. Опять-таки, как же мы будет трудоустраивать прекрасную половину украинцев? Или сельских жителей. На кого и за какие средства мы перепрофилируем доярок, коневодов? А ведь в селах 246 тысяч безработных. Я уже не говорю о том, что средняя зарплата в сельской местности на уровне 1000 гривень, в реалии гораздо меньше (в принципе, как и в медицинской отрасли) - практически пособие по безработице.

Азаров также считает, что необходимо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником относительно учебы. «Вообще легальный контракт на работу или учебу, который цивилизованно регулирует отношения работодателя и работника, должен стать основой основ на рынке труда в Украине», - сказал премьер. В этой связи вспоминается новый Трудовой кодекс, который как раз эти направления и охватывает. Он виртуозно реформирует рынок труда. Основные характеристики - лоббирование интересов работодателя, в частности, документ упрощает процедуру увольнения работника по желанию «босса», фактически увеличивает продолжительность рабочего времени, легализует видеонаблюдение за рабочим местом, наделяет работодателя правом принимать постановления, замещающие коллективные трудовые договоры, что сужает значимость профсоюзов. Так что о договорах, упомянутых премьером, стоит сделать те еще выводы.

О новых правилах игры на рынке занятости населения мы в полном объеме узнаем через месяц. Именно такой срок на оформление идей в документарный вид отпустил Азаров.

«Я прошу, Сергей Леонидович Тигипко, активизируйте работу группы (относительно подготовки законопроекта. – Авт.). Нужно подготовить законопроект в течение месяца. Договорились?» - сказал премьер, обращаясь к куратору социальных вопросов. Но, как оказалось, документ уже готов. Сергей Тигипко после заседания Кабмина во время брифинга представил его. По словам вице-премьера, документ сейчас проходит обсуждение с профсоюзами и работодателями, состоятся консультации и с общественностью. Тигипко надеется, что закон, который станет темой другого разговора, примут в июне.

Закон, конечно же, будет «прозрачным», «защитит» права тружеников. Вот только бы его оценили работники «Луганскшахтопроходки», которые намерены 20 апреля начать на рабочих местах забастовку с требованием погасить долги по зарплате. По словам председателя Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Алексея Швечикова, кроме забастовки на рабочих местах в течение 72 дней шахтостроители планируют провести три массовых акции протеста. Первая акция намечена на 27 апреля у здания Луганской облгосадминистрации. Шахтостроители требуют погасить долги за выполненные еще в 2010 году работы на шахте № 10 «Нововолынская». Сумма долга составляет около 21 млн. грн., из которых свыше 10 млн. грн. – невыплаченная зарплата.

Как видно, законотворчество не так важно, как соблюдение полученных от написания «произведений». А в процессе не мешало бы поменьше «риторики»..

Нана Черная