Полиция советует 1 апреля воздержаться от шуток

"Ежедневно в службу "02" московской полиции поступает в среднем 15-20 тысяч сигналов о различных происшествиях и преступлениях в городе, все они тщательно проверяются. И 1 апреля, несмотря на День смеха, сотрудники полиции будут работать как обычно, без скидок на то, что кто-то просто неудачно пошутил", - сказала РИА Новости представительница пресс-службы.



Она отметила, что, как правило, 1 апреля число звонков на 02 увеличивается на несколько тысяч.



По закону, сотрудники полиции обязаны незамедлительно реагировать на ВСЕ поступающие сигналы, порой задействуя десятки, а то и сотни сотрудников полиции, при том, что в это время где-то в другом месте может произойти реальное преступление и людям действительно оперативно потребуется помощь полицейских, добавили в главке.



Кроме того, подчеркнула собеседница агентства, "телефонным хулиганам" не следует забывать о том, что за подобные шутки предусмотрена ответственность как административная, так и уголовная.