Участники Дня Воли в Минске призвали освободить политзаключенных (фото)

Белорусская оппозиция и сторонники демократических перемен отмечают День Воли – 94-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, в ней приняли участие известные политики и общественные деятели – сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Беларускі рух» Виктор ИВАШКЕВИЧ, экс-кандидаты в Президенты Беларуси Григорий КОСТУСЕВ, Виталий РЫМАШЕВСКИЙ, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий ЛЕБЕДЬКО, председатель Рады белорусской интеллигенции Владимир КОЛОС, лидер Партии БНФ Алексей ЯНУКЕВИЧ, лидер движения «За Свободу» Александр МИЛИНКЕВИЧ.

Как сообщили организаторы нынешней акции, с руководством минской милиции достигнута договоренность о том, что не будет никаких препятствий в использовании бело-красно-белых флагов и другой национальной символики и лозунгов, отвечающих тематике акции.

Перед зданием академии наук прошел импровизированный митинг. Его участники скандировали «Свободу политзаключенным!».

Сотрудники милиции огородили площадку металлическими турникетами. Возле здания президиума находятся как минимум три автозака и один милицейский автобус, два микроавтобуса с затемненными окнами, а также несколько машин ГАИ.

Сотрудники милиции дежурят в подземном переходе возле станции метро «Академия наук» и на самой станции.

«Провозглашение Белорусской Народной Республики –очень значимая дата в истории, которая должна праздноваться на государственном уровне. Эта дата является венцом построения Беларусью своего собственного государства», - заявил на митинге В. КОЛОС.

Экс-кандидат в президенты В.РЫМАШЕВСКИЙ призвал бойкотировать предстоящие парламентские выборы.

В. ИВАШКЕВИЧ положительно оценил прошедшую акцию: «Я счастлив, что в Беларуси и в Минске тысячи людей готовы отстаивать свою гражданскую позицию».

Справка УНИАН. День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Этот праздник посвящен принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).

Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена в ночь с 24 на 25 марта 1918 года. После срыва мирных переговоров в Бресте и наступления германских войск большевики покинули Минск. В этой ситуации деятели Центральной белорусской войсковой рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва Учредительного сейма. 21 февраля 1918 года Исполком Рады сформировал первое правительство БНР – Народный секретариат во главе с Язепом Воронко.

Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. Появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический, узаконена государственная символика – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В ряде стран Европы открылись диппредставительства БНР.

Однако в декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильно, затем – в Гродно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР.

Фото сайта Наша Ніва