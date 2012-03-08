Сегодня пройдет чемпионат по взятию барьеров с женщиной на шее

Сегодня, 8 марта, в горнолыжном курорте «Буковель» Ивано-Франковской области проходит Первый Всеукраинский чемпионат по преодолению препятствий с женщиной на шее.

Как сообщили УНИАН в дирекции «Буковеля», сегодня на конкурсе любая женщина имеет законное право сесть на шею мужчине, свесить ноги и с ветерком проехаться на нем пару сотен метров да еще и приз за это получить.

Преимущество на чемпионате имеют семейные пары.

Пробежать пары должны 250 метров пути с многочисленными препятствиями: снежные сугробы, лед и огонь. То есть, участники не просто бегут, но еще и перепрыгивают, перелезают и проползают. Главное, чтобы женщина не касалась земли ногами или другими частями тела.

По словам организаторов, женщинам в это время приходится не так легко, как кажется на первый взгляд. Мало того, что положение очень неудобное, так еще и балансировать приходится, чтобы «благоверный ненароком не сбросил ценный груз».

По условиям соревнований вес женщины не должен быть меньше 49 кг. В противном случае мужчине придется взять дополнительный груз. На старте никто не спрашивает у участников подтверждения заключения брака. Поэтому бегуны могут нести на плечах чужих жен, «одолженных» на период чемпионата у друзей или соседей.

Организаторы соревнований в ГК «Буковель» также надеются, что в следующем году чемпионат в ГК «Буковель» приобретет международный статус, в связи с этим уже направили приглашение организаторам аналогичных международных соревнований.

Справка УНИАН. Такие соревнования впервые были проведены в 1992 году в Финляндии, а позже получили распространение в других частях света, в частности в Соединенных Штатах Америки и Гонконге.

Самым масштабным и самым массовым из подобных мероприятий считается Североамериканский чемпионат по переноске жен, который устраивают ежегодно на лыжном курорте в Ньюри, штат Мэн, США.