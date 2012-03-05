Умер художник, создавший героев "Звездных войн"

В США в возрасте 82 лет умер художник Ральф МакКуорри, известный работой в ранних сериях "Звездных войн" Джорджа Лукаса. МакКуорри создавал концептуальный дизайн персонажей фильма, включая образы Дарта Вейдера, Чубаки, роботов R2-D2 и C-3PO. На основе его рисунков затем были созданы окончательные версии костюмов и модели роботов.



МакКуорри также сотрудничал со Стивеном Спилбергом, в частности, в его картине "Инопланетянин".



3 января, замечает Би-би-си, умер другой член съемочной группы "Звездных войн" - постановщик сценических боев Боб Андерсон.