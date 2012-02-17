32 человека сгорели при столкновении автобусов

03:27, 17 февраля 2012
Разное
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Трагедия в Нигерии

В штате Баучи на севере Нигерии столкнулись два пассажирских автобуса, все пассажиры - 32 человека - сгорели заживо, передает France 24.

Автобусы, принадлежащие государственной транспортной компании, столкнулись лоб в лоб на одном из перекрестков, где рабочие расширяли дорогу. От столкновения в обоих машинах вспыхнул огонь, в котором не выжил никто.

Полиция начала расследование.

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