32 человека сгорели при столкновении автобусов

В штате Баучи на севере Нигерии столкнулись два пассажирских автобуса, все пассажиры - 32 человека - сгорели заживо, передает France 24.

Автобусы, принадлежащие государственной транспортной компании, столкнулись лоб в лоб на одном из перекрестков, где рабочие расширяли дорогу. От столкновения в обоих машинах вспыхнул огонь, в котором не выжил никто.

Полиция начала расследование.