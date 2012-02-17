32 человека сгорели при столкновении автобусов
03:27, 17 февраля 2012Разное
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Трагедия в Нигерии
В штате Баучи на севере Нигерии столкнулись два пассажирских автобуса, все пассажиры - 32 человека - сгорели заживо, передает France 24.
Автобусы, принадлежащие государственной транспортной компании, столкнулись лоб в лоб на одном из перекрестков, где рабочие расширяли дорогу. От столкновения в обоих машинах вспыхнул огонь, в котором не выжил никто.
Полиция начала расследование.
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