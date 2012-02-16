В день 23-летия вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля ветераны-афганцы еще с 8.00 собрались возле памятника воинам-интернационалистам Киеве. Однако подойти к монументу им не удавалось, ведь путь перегородила металлическая ограда и сотрудники охраны Януковича. В итоге воинам-афганцам пришлось около полутора часов стоять на морозе, ожидая появления главы государства, который задерживался. Ветераны выстроились примернов 50 м от памятника. Когда приехал Янукович, они по команде командиров развернулись к Президенту спинами».

« Мы повернулись спиной к власти, к системе, которая существует 20 лет по отношению к нам, которая повернулась к нам спиной, ко всем ветеранам и систематически нарушает свои обязательства перед ними»... (Из информационной хроники 15 февраля 2012 года)

Не могу оставаться безразличным к афганской теме, потому что с той войны я пришел инвалидом и остался со своими проблемами в одиночестве.

Я вернулся в Украину в 1988 году - после полугодового лечения в разных госпиталях тогдашнего Советского Союза. Могу сказать не кривя душой, что медицинская помощь оказывалась на должном уровне. Мне ампутировали обе ноги в Кандагарском военном госпитале, в Кабуле спасали жизнь, (у меня были открытые ранения живота) и в Москве делали несколько сложных операций брюшной полости. Ходить я учился заново.

Итак, нужны ли льготы афганцам, чернобыльцам, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны? Прочитал статью Михаила Дубинянского «Гроздья Гнева». Цитата из нее: «Они гордятся тем, что воевали за Империю Зла, пытаясь покорить чужой народ. Они хотят, чтобы независимая Украина платила им за служение рухнувшей Империи. Кто же они, эти дремучие "совки", сидящие на шее у трудолюбивых украинских налогоплательщиков?"

Так вот что я Вам, уважаемые журналисты, которые пишут статьи в стиле а ля Дубинянский, скажу: мы не дремучие совки, а такие же налогоплательщики, родители и деды которых строили заводы и фабрики не для того, чтобы отдать их за бесценок тем, кто вас использует как дешевое мясо для написания таких статей. Но бог вам судья, у каждого есть свое мнение и каждый имеет право ее высказать.

Так вот о льготах... Считаю нужным заменить их денежной компенсацией. Компенсация деньгами выгодна на транспорте, в сфере коммунальных услуг, а главное, она выгоднее самим льготникам. Я не являюсь сторонником того, чтобы нормальный здоровый человек пользовался любыми льготами, и кто меня хорошо знает, то может сказать, что я никогда не использовал свой социальный статус ради решения любой проблемы.

Власть рапортует, что несколько лет льготы на приобретение твердого топлива и сжиженого газа, предоставляются наличными на основании решений местных органов власти. Такое право задекларировано в Бюджетном кодексе Украины. Но, со слов ветеранов-афганцев, которые живут в маленьких поселках, селах, они не получают никаких денежных компенсаций. Вместо этого те, кто проживают в городах, пользуются льготами при оплате за коммунальные услуги, за проезд в общественном транспорте. Несправедливость можно ликвидировать, заменив льготы, которые есть лишь на бумаге, конкретными деньгами. Замену, как мне кажется, нужно проводить исключительно на основе заявлений. Кому-то замена льгот деньгами покажется выгодной, кому-то - нет.

Прочитав мои мысли, кое-кто скажет, как и автор статьи "Гроздья гнева", что государство едва в состоянии выплатить пенсии пенсионерам. Так хочу вам на это сказать, что при нормальном и умном подходе к любым социальным выплатам и сокращению расходов на разного рода прихоти чиновников можно отрегулировать и такой механизм. Я понимаю, что денежная компенсация льгот не решит автоматически проблемы социальной поддержки населения. Как по мне, приоритет этом направлении все же нормирование предоставления льгот и проведения тотального переучета тех же афганцев, чернобыльцев, инвалидов. Ведь сколько таких случаев - депутат, или другой чиновник полетел с рабочим визитом в Косово посетить миротворцев, и получил статус ветерана боевых действий. Потому, нужно на уровне государства провести переучет и полагаться при этом не только на Медико-социальные экспертные комиссии (МСЕК), которые никем не контролируются и дают группы инвалидности за взятки, а нужно на уровне государства создать контролируемые и прозрачные институты, которые стали бы своеобразным ситом для тех, кто "примазывается". Но для того, чтобы все это ввести в действие, необходимо, чтобы каждый из нас был небезразличен к процессам в Украине, в том числе и политическим... Я сам не собираюсь стоять в стороне.

Искренне желаю всем воинам-интернационалистам, ветеранам и их близким крепкого здоровья и добра, тепла и взаимопонимания. Наша с вами обязанность - сделать все возможное, чтобы подобное афганскому кровопролитию никогда больше не повторилось, а повседневная жизнь как для воинов-интернационалистов, так и всех жителей нашей Украины становилось лучше.

Богдан Романовский, ветеран афганской войны, кавалер ордена «Красной Звезды», медали «За боевые заслуги»