Под Винницей уже сутки стоит автобус с 13 пассажирами

На объездной дороге города Винницы из-за неисправности рессоры уже сутки стоит автобус с 13 пассажирами, который ехал по международному рейсу «Липканы-Москва».

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции в Винницкой области.

В автобусе сломалась рессора задней правой оси. Заменить ее в Винницком автобусном парке не удалось, поэтому деталь ожидают из Кишинева. К оказанию технической помощи привлекли спасательную службу МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции Винницкой области на протяжении всего времени заботятся о людях и оказывают помощь в ремонте автобуса, который вчера на рассвете отправился из Липканов (Республика Молдова) в Москву.

Инспекторы патрулируют автобус, одновременно обеспечивая пассажиров питанием. Сегодня утром гражданам Молдовы, России и Украины привезли чай, сало, бутерброды. В автобусе работает автономное отопление, поэтому пассажиры отказались остановиться в гостинице.

В пресс-службе УГАИ добавили, что необходимую для ремонта автобуса деталь привезут сегодня.