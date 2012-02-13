Результаты вскрытия Уитни Хьюстон пока не будут оглашены

Коронер округа Лос-Анджелес, расследующий обстоятельства смерти Уитни Хьюстон, сообщил журналистам, что при вскрытии тела на нем не было обнаружено явных следов повреждения.

Эд Винтер рассказал, что врачи безуспешно пытались вернуть певицу к жизни после того, как ее нашли в ванне гостиничного номера.

"Ее обнаружили в ванне, кто-то вынес ее оттуда, медработники пытались сделать искусственное дыхание и массаж сердца", - приводит его слова Би-би-си.

По его словам, травм на теле не обнаружено, и в настоящий момент оснований считать, что смерть Уитни Хьюстон была насильственной, нет.

По настоянию полиции Беверли Хиллз результаты вскрытия, а также токсикологических и еще нескольких тестов не будут оглашаться в течение некоторого времени.