Нью-йоркским горничным выдадут средства защиты от клиентов

Горничным отелей Нью-Йорка раздадут сигнальные устройства, которые они смогут использовать в случае нападения на них клиентов. Об этом, как сообщает Agence France-Presse, заявила пресс-секретарь Ассоциации отелей Нью-Йорка Лиза Линден.



Такие устройства будут выданы также другим работникам отелей, которые должны входить в номера клиентов. Это оговорено в новом семилетнем контракте, который Ассоциация отелей Нью-Йорка заключит с профсоюзами. Совет директоров ассоциации единогласно одобрил этот контракт 3 февраля. Профсоюзы проголосуют по нему 13 февраля.



Представитель профсоюза работников отелей, слова которого приводит CBS New York, пояснил, что устройства будут похожи на те, которые используют одинокие пожилые люди, чтобы подать сигнал о помощи.



Линден не стала связывать подобные меры с делом бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, которого подозревали в изнасиловании горничной нью-йоркского отеля Sofitel, замечает Лента.ру. В профсоюзах также отрицают связь новых мер с делом Стросс-Кана.