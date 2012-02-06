В ДТП попала вся семья: погиб 8-летний мальчик

Вчера в Хмельницкой области на автодороге Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка в ДТП погиб 8-летний мальчик, пассажир автомобиля Opel.

Как сообщили УНИАН в УГАИ УМВД в области, авария произошла с участием автомобилей Opel Vivaro и ГАЗ-5312.

В результате ДТП травмированы родители погибшего мальчика и его 9-летняя сестра, а также водитель и пассажир автомобиля ГАЗ.