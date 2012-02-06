В ДТП попала вся семья: погиб 8-летний мальчик
14:43, 06 февраля 2012Разное
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Трагедия в Хмельницкой области
Вчера в Хмельницкой области на автодороге Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка в ДТП погиб 8-летний мальчик, пассажир автомобиля Opel.
Как сообщили УНИАН в УГАИ УМВД в области, авария произошла с участием автомобилей Opel Vivaro и ГАЗ-5312.
В результате ДТП травмированы родители погибшего мальчика и его 9-летняя сестра, а также водитель и пассажир автомобиля ГАЗ.
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