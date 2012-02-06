В Беларуси микроавтобус с украинцами врезался в фуру: есть жертвы

В Беларуси, в Толочинском районе Витебской области микроавтобус, в котором находились граждане Украины, врезался в фуру.

Как сообщили УНИАН в УГАИ МВД Беларуси, «водитель микроавтобуса Mercedes Vito на высокой скорости врезался в грузовик. В ДТП 2 человека погибли, еще 5 получили ранения».

Одной из причин аварии называют плохие погодные условия.