В Беларуси микроавтобус с украинцами врезался в фуру: есть жертвы
09:40, 06 февраля 2012Разное
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Одна из причин - плохая погода
В Беларуси, в Толочинском районе Витебской области микроавтобус, в котором находились граждане Украины, врезался в фуру.
Как сообщили УНИАН в УГАИ МВД Беларуси, «водитель микроавтобуса Mercedes Vito на высокой скорости врезался в грузовик. В ДТП 2 человека погибли, еще 5 получили ранения».
Одной из причин аварии называют плохие погодные условия.
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