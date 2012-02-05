Столичных водителей просят не выезжать в город

Столичная Госавтоинспекция призывает водителей в связи со сложными погодными условиями по возможности не выезжать в город.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, в случае выезда в город при крайней необходимости ГАИ просит водителей неуклонно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять автомобили на обочине, поскольку это будет создавать препятствия для снегоуборочной техники.

Водителей, которые будут игнорировать правила парковки, инспекторы ГАИ, согласно действующему законодательству, будут привлекать к административной ответственности. Штраф за стоянку в неразрешенных местах составляет 255-340 грн.

При этом в Отделе связей с общественностью отметили, что в связи с ухудшением погодных условий, которые негативно повлияли на движение автотранспорта в Киеве, личный состав столичной Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы – до 13 февраля включительно.

В некоторых районах столицы, где из-за снегопадов особенно осложнился проезд, было временно ограничено движение габаритного грузового автотранспорта.