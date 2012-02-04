Королевская: Партия регионов готовит провокации

На днях планируются провокации, направленные на бигборды и ситилайты оппозиционных политиков, чтобы отомстить за испорченные ранее борды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, сегодня в офис партии УСДП поступил телефонный звонок. «Нас предупредили, что Партия регионов готовит провокацию. На днях планируется портить бигборды и ситилайты с изображением оппозиционных политиков, чтобы отомстить за испорченные борды ЯНУКОВИЧА», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Справка УНИАН. На этой неделе стартовала рекламная кампания газеты «Комментарии». На бигбордах и ситилайтах размещена обложка издания с изображением Н.КОРОЛЕВСКОЙ.